El Tibidabo de Barcelona y la UPC celebrarán la Semana de la Física con talleres y actividades

BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El parque de atracciones Tibidabo de Barcelona y la Universitat Politècnica de Catalunya-Barcelona Tech (UPC) celebrarán una nueva edición de la Semana de la Física con diversos talleres y actividades dirigidas a todos los públicos.

Este viernes y sábado todos los visitantes del Tibidabo recibirán un pasaporte que podrán rellenar participando en las diversas propuestas que han preparado tanto el parque como la universidad, que se llevarán a cabo durante el día, informa BSM en un comunicado.

La Semana de la Física también será una oportunidad para redescubrir el parque desde la ciencia, ya que como otros años, las atracciones contarán con códigos QR que permitirán a los visitantes acceder a una explicación de cómo funcionan a nivel técnico y se les propondrán experimentos.