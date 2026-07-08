El Tibidabo enciende su nuevo letrero 'Barcelona' para inaugurar la temporada de verano

Nuevo letrero 'Barcelona' en el parque del Tibidabo - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El parque de atraciones del Tibidabo ha encendido este miércoles por la tarde las letras 'Barcelona', situadas en el Área Panorámica, con el objetivo de arrancar la temporada de verano, informa el Ayuntamiento en un comunicado.

El espectáculo ha combinado danza contemporánea, música de Freddie Mercury y Montserrat Caballé y luz con una propuesta artística que ha culminado con el encendido de las letras, creando así una nueva imagen "icónica" sobre el horizonte nocturno de la ciudad.

Como en cada verano, la nueva temporada supone más horas de parque para los visitantes, ya que desde el 9 de julio permanecerá abierto de miércoles a domingo desde las 11.00 hasta las 21.00 horas, y durante el mes de agosto, ampliará el horario y no cerrará hasta las 22.00 horas, lo que permitirá ofrecer nuevas experiencias en la franja de noche.