El tiempo de espera en las urgencias de Catalunya es de unos 47 minutos de media, según Salut

Archivo - Profesional sanitario en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tiempo de espera en las urgencias de Catalunya fue de unos 47 minutos de media en 2025, dos minutos más que el año anterior, cuando se encontraba en torno a los 45 minutos, según datos de la Conselleria de Salud de la Generalitat.

Los datos, que ha avanzado este domingo Rac1, muestran que el tiempo de espera ha ido variando a lo largo de los últimos diez años: en 2023 era de unos 50 minutos; en 2022 unos 51; en 2021, 45; en 2020, 47; en 2019, 63; en 2018; 59; en 2017, 56; en 2016, 57; y en 2015 era de 55.

Por meses, en diciembre de 2025 la media de tiempo de espera en urgencias fue de 52 minutos, que contrasta con los 45 minutos de media en septiembre, agosto, mayor, abril y marzo, y el máximo se registró en enero con unos 53 minutos de media.

En el caso de la ciudad de Barcelona, la espera media en urgencias alcanza los 67 minutos --20 más que la media catalana--; los médicos calculan que en las emergencias que no son de extrema gravedad la media se eleva hasta las 2 horas y, en algunos casos, 6 o 7; y el centro con un tiempo de espera más elevado es el Hospital del Mar, en Barcelona, con una media de 111 minutos.

El vicepresidente del sindicato Metges de Catalunya, Pep Serra, critica que las cifras oficiales no están desagregadas por nivel de gravedad: "Las urgencias no son todas iguales. No es lo mismo un infarto que un constipado o una herida leve. Si lo mezclamos todo en un mismo saco, la media nos dice muy poco".

Añade que hay zonas específicas que siempre están tensionadas, y pone de ejemplo el impacto del turismo en determinadas zonas en verano, y alerta que "como son transitorias durante un periodo de tiempo, no se da la dotación que toca, ni cuando toca".