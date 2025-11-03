TMB abre las inscripciones de la 2 edición de visitas al Metro de Barcelona por su centenario

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) abre este martes las inscripciones de la segunda edición de las jornadas de puertas abiertas del Metro de Barcelona creadas en el marco del centenario del transporte.

Lo ha dicho TMB en un comunicado este lunes en el que ha recordado que se podrá visitar 3 instalaciones de la red destinados a usos "exclusivamente" profesionales como el Centro de Control de Metro, el taller de las líneas automáticas de ZAL y la estación 'fantasma' de Gaudí.

Los espacios abrirán 3 fines de semana: 22 y 23 de noviembre, 29 y 30 del mismo mes; y 13 y 14 de diciembre, ofreciendo un total de 2.016 plazas que se adjudicarán por sorteo entre todos los inscritos el 10 de noviembre para la primera visita, el 17 para la segunda y el 24 para la última.