TMB cierra la conexión L1-L3 de la estación del Metro de Catalunya desde el lunes hasta septiembre

Archivo - Varias personas en el metro, a 22 de enero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pasillo que conecta la L1 y la L3 del Metro de Barcelona en la estación de Catalunya cerrará por obras desde este lunes 6 de julio hasta el 6 de septiembre, ha explicado Transports Metroplitans de Barcelona (TMB) en un comunicado este viernes.

Mientras dure la reforma, los usuarios deberán hacer el trasbordo por la calle, dirigiéndose a la entrada de la calle Pelai con la Rambla, si van a la L3, o a la del norte de plaza Catalunya o la del cruce con la ronda Sant Pere si van a la L1.

Los trabajos, que tienen un presupuesto de 1,2 millones de euros, servirán para adecuar el espacio y realizar tareas de revestimiento vertical, obra civil, instalaciones y comunicaciones, además de para retirar todo el amianto.