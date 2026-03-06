TMB genera un retorno económico y social de 4.445 millones y 32.015 trabajos, según un estudio

Flores en su intervención este viernes. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) genera un retorno económico, social y medioambiental de 4.445 millones de euros y 32.015 lugares de trabajo, según un estudio del Centre d'Innovació en Transport (CENIT), con datos extraídos en 2024.

La corporación ha presentado el informe este viernes en un acto celebrado en el Colegio de Ingenieros de Caminos en el que ha participado el consejero delegado de TMB, Xavier Flores; el decano del colegio, Pere Calvet; la directora de Financiación, Programación y Auditoría de TMB, Míriam Manrique; y el director de CENIT, Sergi Saurí.

Según el estudio, los 4.445 millones se traducen en que por cada euro que gestiona TMB se genera un retorno de 3,4 euros a la sociedad en forma de actividad económica, lugares de trabajo, mejoras sociales y reducción de emisiones.

Saurí, que ha sido el encargado de presentar el trabajo, ha explicado que la cifra es la resultante de la suma de la actividad generada por TMB, que asciende a 2.531,5 millones anuales, y la del beneficio social y ambiental, que se cuantifica en 1.914 millones.

Ha detallado que en el impacto económico se ha valorado la riqueza y los lugares de trabajo que genera directa e indirectamente la institución y el consumo inducido por estas actividades; y para valorar el impacto social y ambiental se ha medido la reducción de emisiones, el ahorro de tiempo de desplazamiento o la calidad del aire, entre otros.

SOBRECOSTE DE 2.000 MILLONES

Saurí ha focalizado que el estudio también ha trabajado en el supuesto que TMB no existiera y qué efectos tendría para la sociedad.

En este sentido, ha concretado que la sociedad tendría un sobrecoste de unos 2.000 millones de euros, un hecho que choca con los resultados del informe y el retorno de 4.000 millones, que supone multiplicar por 4 el presupuesto de TMB, que se sitúa en unos 1.000 millones.

FLORES

En su intervención, Flores ha remarcado que con el estudio han creado una herramienta que quieren ir perfeccionando: "Espero que sirva para que nuestros políticos tengan argumentos para seguir aportando dinero al transporte público porque ven que repercuten en una mejora global de la sociedad".

Ha recalcado que Barcelona es una ciudad con muchos eventos, como el reciente Mobile World Congress, y que la capacidad que tienen bus y metro de TMB para funcionar bien es "modélica".

Por último, ha realzado la figura del ingeniero Ildefons Cerdà, a quien ha considerado un pensador que transcendió más allá de su capacidad técnica porque tuvo sensibilidad social y transformadora y ha puesto TMB a disposición de las administraciones para "hacer lo que haga falta" para seguir mejorando sus prestaciones.

CALVET Y MANRIQUE

Como anfitrión, Calvet ha señalado la vinculación del colegio con TMB en la confección de planes de infraestructuras y ha destacado que la empresa de transporte público "sí que da el servicio público que merece la sociedad en un momento donde algunos fallan".

Por últmo, Manrique ha contextualizado el momento del estudio en la necesidad que tienen como entidad pública de garantizar que "cada euro invertido revierta en la comunidad" y ha apuntado que el estudio se ha trabajado con la hipótesis de qué pasaría si TMB no existiera para valorar el retorno real que generan.