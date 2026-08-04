TMB hará una auditoría de los revestimientos de los túneles del metro y reforzará protocolos

Foto de archivo - Andén del Metro de Barcelona - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha impulsado una auditoría de los revestimientos de los túneles de la red del metro para garantizar que los materiales instalados "reaccionan adecuadamente en caso de incendio", y también reforzará los protocolos de emergencia, informa en un comunicado.

El anuncio lo ha hecho este martes por la tarde el consejero delegado de TMB, Xavier Flores, durante la reunión extraordinaria del Consejo de Administración convocada para informar de los primeros avances de la investigación del incendio del pasado lunes, 27 de julio, entre las estaciones de Glòries y Clot de la línea 1.

TMB ha señalado que, aunque las características técnicas de los elementos actualmente instalados "cumplen la normativa vigente", se ha decidido encargar un estudio específico a raíz del incendio del pasado lunes.

La auditoría tendrá por objetivo "verificar que los materiales, que cumplen la normativa, en caso de fuego, no suponen un riesgo añadido", y si en este estudio se detecta algún elemento con un comportamiento diferente al esperado ante un incendio, será sustituido.

EL MATERIAL QUE QUEMÓ "NO ESTÁ EN NINGÚN OTRO TRAMO"

Esta revisión se hace "a pesar de que el material que se quemó en la línea 1 no está presente en ningún otro tramo de la red de metro", indica TMB en el comunicado.

La investigación del incendio del pasado lunes "continúa abierta" y las conclusiones presentadas este martes tienen carácter provisional, a la espera del informe definitivo, que incorporará las aportaciones de las diferentes áreas de Metro y también de los organismos externos implicados --Bombers de Barcelona, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y el fabricante Alstom--.

Paralelamente, TMB reforzará los protocolos de información al pasaje en situaciones de emergencia: además de los mensajes que se puedan emitir desde el centro de control de Metro y las cabinas de conducción, se incorporará a los trenes carteles con consejos de seguridad para "orientar a las personas usuarias ante una incidencia".

HECHOS DEL INCENDIO DEL PASADO LUNES

Durante la sesión, también se ha detallado la secuencia de los hechos del incendio del pasado lunes y, según la información disponible hasta ahora, "los protocolos de seguridad establecidos se activaron desde el primer momento".

Explica que a las 17.36 horas el tren 114, que circulaba entre Clot y Glòries, se encontró un fuego en la vía y mucho humo y que el agente de atención al cliente que lo conducía paró el tren a 60 metros del incendio y alertó al centro de control de Metro: en este momento, se cortó la circulación por las dos vías y a las 17.38 el agente recibió instrucciones de informar al pasaje y devolver el tren a la estación de Clot.

Para efectuar esta maniobra de retroceso, el agente tenía que desplazarse hasta la cabina situada al final del tren: en este proceso, algunos usuarios abrieron las puertas accionando los tiradores de emergencia, y bajaron a la vía --a las 17.39 horas--; con las puertas abiertas el humo se escampó por el interior del tren, además de que "con la apertura de puertas y personas caminando por la infraestructura ya fue imposible mover el tren hacia Clot".

El agente que conducía el tren "fue el último en bajar después de comprobar que no quedaba nadie en el interior", y a las 18.08 Bombers confirmó que la evacuación se había completado y que ya no quedaba nadie en el túnel.

RECUPERACIÓN DEL SERVICIO

Una vez los bomberos lo autorizaron, el personal del metro entró al túnel para reparar los daños que había causado el incendio y "garantizar la recuperación del servicio habitual" el martes 28 de julio a primera hora.

Durante toda la noche trabajaron unas 30 personas que sustituyeron preventivamente los aislamientos de la catenaria, repararon el cable radiante de comunicaciones que había quedado afectado y limpiaron la infraestructura; y tras las pertinentes pruebas de circulación, el servicio se inició "con normalidad" a las 5 de la mañana del 28 de julio.

TMB afirma que continúa trabajando en la investigación de los hechos para aclarar las causas del incendio y evaluar el funcionamiento de los protocolos aplicados, y añade que seguirán "las recomendaciones que se puedan derivar del informe sobre este incidente".