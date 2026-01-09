TMB superó en 2025 los 700 millones de viajes en un año "por primera vez en la historia"

Archivo - Varias personas en el metro de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El transporte público de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha superado la barrera de los 700 millones de viajes en un año "por primera vez en la historia" al cerrar 2025 con 700,5 millones de validaciones.

La cifra supone un incremento del 2,4% respecto a 2024, cuando se registraron 684 millones de validaciones en el conjunto de la red, informa TMB en un comunicado este viernes.

Por redes, el metro ha alcanzado los 479,9 millones de validaciones en el año del Centenario, un 2,4% más que en 2024 superando su récord histórico, mientras que el bus ha superado los 220,6 millones, un 2,1% más que el ejercicio anterior, también llegando a sus máximos de siempre.

El crecimiento más significativo se ha producido fuera de la hora punta, especialmente por las tardes y durante los domingos y festivos, según el organismo.

La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha subrayado que estos datos "muestran la confianza de la ciudadanía en el transporte público" y los encorajan a seguir mejorando el servicio, poniendo el foco en el aumento de la oferta.

MESES Y DÍAS HISTÓRICOS

Durante 2025, octubre se convirtió en el "mejor mes de la historia del metro" con 45,8 millones de validaciones, un 3,2% más que el mismo mes de 2024, y Sant Jordi marcó un récord en día laboral con 1,88 millones de viajes en metro.

El año también dejó máximos históricos en el semestre entre enero y junio, con un total de 356,3 millones de validaciones en la primera mitad del año, y récords en sábados y festivos.