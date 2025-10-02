El TNC aborda en 'Boira' el "fracaso" de la esperanza en el este de Europa tras la caída del muro

Lurdes Barba adapta un texto de Lluïsa Cunillé

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) abre la temporada de su Sala Petita con el texto de Lluïsa Cunillé 'Boira', una obra dirigida por Lurdes Barba que reflexiona sobre el "fracaso" de la esperanza que hubo en el este de Europa tras la caída del muro de Berlín

En rueda de prensa, Barba ha explicado que la obra está escrita 25 años después de caída del muro viendo que "aquello que podía suponer una esperanza para bastante gente acabó siendo un fracaso bastante triste", con desigualdades sociales, baja calidad democrática y altos niveles de corrupción.

La obra, que se podrá ver del 9 de octubre al 9 de noviembre y que está protagonizada por Quim Àvila, Jordi Collet, Lina Lambert, Àurea Márquez y Albert Pérez, se sitúa en un país de la Europa del este.

En ella, una viajera que quiere salir del país se ve atrapada por la niebla que no la deja viajar y acaba en casa de un matrimonio que alquila una habitación para huéspedes ocasionales.

El matrimonio vive en un mundo que se empequeñece, al que se suma la aparición de su hijo, que solo busca conseguir dinero fácil, y otro personaje en "caída imparable" después de que los programas espaciales se interrumpieran poco antes de que fuera enviada a la Luna.

"UNA BRIZNA DE ESPERANZA"

Barba ha explicado que el texto de Cunillé muestra como esas desigualdades y la corrupción tiene un impacto sobre las personas, y que en la obra esta viajera se pregunta si queda "una brizna de esperanza para creer en alguna cosa".

"Nos habla del nosotros y el ahora", ha dicho Cunillé pese a que la acción esté ambientada en el sur de Europa, señalando que también en Occidente está bajando la calidad democrática y las libertades se están cuestionando en sus palabras.

Lurdes Barba ha asegurado que la obra habla de aquel "momento de euforia" de la caída del muro de Berlín, pero también remite a la actualidad, lo que fue uno de los motivos que interesó para llevarla a escena.