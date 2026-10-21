Toni Comín (Junts) ha llegado este miércoles a Madrid para acudir el jueves a la JEC

Archivo - El eurodiputado electo de Junts, Toni Comín, durante la celebración del V aniversario de Junts, en la plaza Firal de Prats de Molló, a 27 de julio de 2025, en Prats de Molló (Francia). - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exconseller y eurodiputado electo de Junts, Toni Comín, ya ha regresado de Bruselas y ha llegado este miércoles a Madrid a la espera de acudir este jueves hasta la Junta Electoral Central (JEC), que le citó para hacer el acto de juramento o promesa de acatamiento de la Constitución.

Lo han avanzado fuentes de su entorno consultadas por Europa Press, que han explicado que Comín empezó su camino de regreso en coche la noche del martes al miércoles para llegar a su cita con la JEC.

El exconseller ya avanzó que este jueves viajaría a Madrid aunque apuntó que la cita ante la JEC no ponía fin "a su exilio" porque, a su juicio, éste terminará cuando vuelva y pise Catalunya.

Y esto tendrá lugar este domingo cuando Comín tiene previsto cruzar la frontera que separa España y Francia a pie, con un recorrido de unos 4 kilómetros por uno de los principales puertos de montaña, acompañado de sus familiares y amigos.

JEC

Para evitar posibles retrasos, Comín decidió acudir este jueves a Madrid, pese a que inicialmente había solicitado realizar el trámite el día 27, al considerar que impugnar la fecha fijada por la JEC podría abrir un procedimiento judicial que demorase durante meses su acceso al Parlamento Europeo (PE).

El eurodiputado electo de Junts ha manifestado que confía en ocupar su escaño en el PE ya en noviembre y así participar en la sesión plenaria que se celebrará en Bruselas los días 11 y 12 de ese mes, una vez que haya completado los requisitos pendientes ante la JEC.

La cita de Comín ante la JEC coincidirá este jueves con la visita del exconseller de la Generalitat Lluís Puig al Parlament de Catalunya, que ocupará su escaño, un día después de su regreso a Catalunya.

Ambos han podido volver después de que el juez Pablo Llarena levantara de manera definitiva la orden de detención contra ellos, también contra el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, que prevé regresar después de las elecciones generales del 29 de noviembre.