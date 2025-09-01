Toni Sala cierra su "trilogía de la muerte" con su última novela 'Escenaris'

Se sitúa en el contexto del 'post-procés' y aborda la muerte de la identidad

El escritor Toni Sala publicará este miércoles su última novela, 'Escenaris' (L'Altre Editorial), con la que marca el final de su conocida como "trilogía de la muerte", y en este libro explora la muerte de la identidad.

En un encuentro con periodistas, ha explicado que en este libro, en el que ha estado trabajando desde hace 5 años, la muerte va relacionada con la identidad ya que "no es solo física, sino también de la persona, del espíritu".

Además, dice que siempre quiere ambientar las novelas en el momento en el que las está escribiendo y que en este caso el contexto es el 'post-procés' y la identidad: "Históricamente he encontrado que hay un ambiente propicio a la reflexión sobre la muerte en el sentido más definitivo, que significa incluso la muerte espiritual".

El libro, escrito en primera persona, narra al principio cómo el protagonista tiene un accidente y a partir de aquí explica qué es lo que le ha ocurrido y por qué durante los últimos cinco años no ha estado activo.

"Es una especie de memorias ficticias de un actor que ha dejado de actuar y dice 'ahora volveré al escenario y quiero dirigirme a mis espectadores'", y asegura que escogió que fuera un actor porque tiene que ver con la identidad y la máscara.

PALABRAS Y SOLEDAD

Además, señala que el protagonista es un actor, pero que podría ser también un cantante, un pintor o un escritor ya que "coge unas palabras y les da un significado más allá del diccionario", y que reflexiona sobre la importancia de ellas y de revisarlas.

Para Sala esta novela también habla de la soledad y lo relaciona con la lectura que, según él, es un acto por sí mismo de confrontación con la soledad: "La manera de sentirte más íntimamente acompañado es con un acto tan solitario como es la lectura".

El libro es rico en descripciones y muy físico, como él lo ha definido, ya que Sala defiende que un escritor o artista que solo sea mental no existe: "La literatura permite un poco salir de la estricta racionalidad e ir más hacia el cuerpo".

Relacionado con la irrupción de la IA, señala que cada vez es más importante un tipo de literatura más física para huir de los libros falsos y añade: "Yo creo que los escritores que tenemos ya más de 50 años, nos valorizaremos, porque nosotros podemos demostrar que hemos sido capaces de escribir".

"REFLEXIÓN SOBRE LO QUE NO FUNCIONA"

El autor defiende que la literatura también es una "reflexión sobre lo que no acaba de cuadrar o lo que no funciona" o sobre por qué existe el mal.

"Siempre coges cosas que realmente te pinchan un poco. Si el mundo está de puta madre, ya no hay que escribir ni leer, te vas de fiesta", ha señalado.

Preguntado por próximos proyectos, ha dicho que le gustaría hacer un libro de artículos pero asegura que si hay uno nuevo "ya vendrá, porque estas cosas vienen".