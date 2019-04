El 'top manta' confronta posiciones de candidatos a la Alcaldía de Barcelona sin Colau

Publicado 09/04/2019 11:14:42 CET

BARCELONA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La 'número dos' de JxCat en las elecciones municipales en Barcelona, Elsa Artadi, y los alcaldables Manuel Valls, el republicano Ernest Maragall, el socialista Jaume Collboni y el popular Josep Bou han confrontado este martes sus propuestas y posicionamientos ante el fenómeno del 'top manta', que incluyen visiones policiales de algunos y la petición de cambiar la Ley de Extranjería de otros.

Han expuesto sus puntos de vista en un debate organizado por Barcelona Comerç y Barcelona Oberta, al que no ha acudido pese a ser invitada la alcaldesa, Ada Colau --a la que se ha dejado una silla vacía al no detallar hasta este mismo martes si asistiría--, y al que la CUP Capgirem ha asegurado que no ha sido invitada.

Artadi ha criticado que el 'top manta' se ha multiplicado por la inacción del Gobierno municipal, y ha propuesto impulsar un plan de acción social; cambiar la Ley de Extranjería para habilitar permisos, aunque sean temporales --"si están aquí, lo que no podemos hacer es condenarlos"--, y que la Guardia Urbana lidere tareas de contención de este fenómeno en el espacio público.

El exprimer ministro francés y candidato con el apoyo de Cs se ha comprometido con acabar con el 'top manta' en pocas semanas si es alcalde con una "acción muy potente liderada por la Guardia Urbana" pero contando con el resto de cuerpos policiales, y ha avisado de que las buenas intenciones y el buenismo no funcionan en este ámbito.

"Ya lo hemos oído: ley y orden. Lo tradicional de todas las derechas", ha dicho Maragall tras esta intervención de Valls, al que se ha referido como un experto en expulsiones --en alusión a políticas que promovió siendo ministro del Interior de Francia--, y ha avisado de que el 'top manta' requiere autoridad pero también políticas laborales y educativas y cambiar la ley de Extranjería.

Collboni ha propuesto aumentar la plantilla de la Urbana con al menos 1.000 agentes más y promover un pacto de seguridad --en los 100 primeros días y con su 'número tres', Albert Batlle, si él es alcalde--, y ha dicho que hay tres actitudes ante este fenómeno: como Colau, "con complejos; como la derecha, con el discurso antiguo de la mano dura, o de forma inteligente y constructiva".

Bou ha criticado la gestión de Colau --ha dicho que no dejaría de hacerlo por su ausencia, ya que debería haber acudido y defenderse-- y ha sostenido que lo primero que se debe hacer es desalojar a los vendedores de los calles, y después "hacer un censo, de quién son, qué ingresan y qué no ingresa, dónde viven" y buscar opciones en toda el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), que preside el alcalde de la capital catalana.

PROMOCIÓN DE LA CIUDAD

Preguntados por si apoyaría un gran evento en la ciudad, como unos Juegos Olímpicos o una Expo, Artadi ha señalado que ella ya trabajaba desde la Generalitat en los Juegos de Invierno, pero ha resaltado que la ciudad debe trabajar su promoción a diario, también en Navidad: "No se debe hablar de Barcelona una vez cada 30 años, sino que se debe hablar cada día".

Valls ha dicho que un gran evento en 2030 o 2032 no arreglaría los problemas actuales pero generaría ilusión y ha dicho que apoyará opciones de consenso, pero ha avisado de que pretender organizar una Expo en 2030 y unos Juegos en 2032 es complicado: "Correr detrás de todos los balones es perder", ha dicho, tras lo que Maragall ha avisado de que este debate es muy interesante pero que mantenerlo ahora lo convertirá en una especie de subasta.

Collboni ha recordado su propuesta de que Barcelona acoja la Expo de 2030 y de aprovechar el evento para remodelar el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona, y Bou ha alertado que lo primero que se debe hacer es normalizar la situación en la ciudad y alejarla del proceso independentista: "¿Se imagina unos Juegos Olímpicos con los lacitos en el Ayuntamiento? Por el amor de Dios".