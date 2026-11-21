La directora del Cercle del Liceu y presidenta de Caves Torelló, Ernestina Torelló - EUROPA PRESS

BARCELONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La nueva directora del Cercle del Liceu y presidenta de la bodega Torelló, Ernestina Torelló, ha asegurado que ser la primera mujer en presidir la entidad supone "un reto y una responsabilidad" porque han confiado en ella y no puede fallar, aunque ha destacado que cuenta con una junta que le ayuda mucho.

En una entrevista de Europa Press, ha recordado que hace 25 años las mujeres no podían entrar en el Cercle, y ha destacado el episodio en que le pusieron "bolas negras" a la soprano Montserrat Caballé al intentar entrar en este club privado fundado en 1847.

TAMBIÉN UNA MUJER EN EL LICEU

Torelló ha celebrado el "cambio radical" de que, tras la entrada de las primeras socias en 2001, haya llegado una presidenta, igual que ha ocurrido en el Gran Teatre del Liceu, cuya fundación preside Helena Guardans desde septiembre.

Ha defendido que su llegada sirve para "impulsar hacia la igualdad", hacer natural algo que ya lo es y aportar un toque femenino a una institución donde asegura que todos están muy contentos de tener a una mujer al frente.

VISITAS E INVITADOS "RELEVANTES"

Como principales líneas de trabajo de su mandato, se ha marcado el objetivo de que la ciudadanía conozca más el Cercle y sepa que existe más allá de ser un espacio privado, por lo que no descarta abrir la puerta a alguna visita especial y seguir invitando a personas "relevantes" de la política y de la sociedad civil.

Preguntada por el legado que le gustaría dejar, ha resumido su aspiración en "dejar amigos" y en poder transmitir una presidencia mejorada para que la recuerden con cariño.

REJUVENECIMIENTO Y TRADICIÓN

Sobre el relevo generacional de socios, ha explicado que el Cercle tiene unos 170 socios menores de 40 años agrupados en la 'Lliga Jove', a quienes se les rebaja al mínimo el coste de entrada para facilitar que se impliquen, ya que son "el presente, pero también sobre todo el futuro".

Asimismo, ha asegurado que "la tradición y la modernidad no están reñidas" y que intenta dar un tono más empresarial a la gestión del Cercle, a partir de su experiencia en una bodega familiar con 631 años de historia, trasladando a la entidad la cultura del esfuerzo, del trabajo y de devolver a la sociedad parte de lo recibido.

PATRIMONIO

También ha subrayado la excelente sintonía con el Gran Teatre del Liceu, con quien comparten una puerta que se abre los días de función: "Dentro de la independencia somos hermanos".

Respecto al patrimonio artístico de la entidad, ha puesto en valor la cesión de obras a museos internacionales, como ocurrió el año pasado en Londres o actualmente en Munich con cinco cuadros, entre ellos 'La Sargantain', de Ramon Casas.

TRAS LAS OBRAS DE LA RAMBLA

Por otra parte, ha dicho que su rincón favorito del club es la zona conocida como 'la Peixera', donde le gusta sentarse en un sillón con una copa de Corpinnat o el diario para ver "pasar la vida" por el ventanal que da a la Rambla.

Ha agradecido a los socios que sigan acudiendo a comer, cenar y a la ópera pese a la incomodidad de las obras de la Rambla (de las que ha señalado que "en febrero seguramente se acabarán"), y ha avanzado que celebrarán una fiesta cuando terminen.

LOS CLUBES PRIVADOS EN EL FUTURO

Sobre el futuro del asociacionismo y los clubes privados en un mundo cada vez más digitalizado, ha defendido que este tipo de entidades ejercen de "contrapunto" ante la vorágine diaria, atrayendo incluso a los socios más jóvenes que buscan desconexión y tranquilidad.

Preguntada por el impacto de la inteligencia artificial en las artes y la sociedad, ha opinado que puede copiar o recomponer, pero no alcanzar "aquel punto de genialidad que pueda tener un autor", y ha reivindicado el factor humano frente a la tecnología.