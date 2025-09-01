Las tormentas dejan más de 40 mm en 30 minutos en Tagamanent y Fogars de la Selva (Barcelona)

Archivo - Varias personas con paraguas, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las tormentas en Catalunya han ganado intensidad durante la madrugada de este lunes y han descargado 46,6 y 43,9 mm en 30 minutos en municipios como Tagamanent y Fogars de la Selva (Barcelona), respectivamente.

"Las tormentas descargan con intensidad fuerte o torrencial en puntos del litoral y prelitoral norte", ha alertado el Servei Meteorològic de Catalunya sobre las 6 de la mañana en un apunte en 'X', recogido por Europa Press.

Protecció Civil de la Generalitat activó el domingo la alerta del plan Inuncat por lluvias.