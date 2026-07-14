Torredembarra (Tarragona) y Veolia culminan un proyecto de digitalización del ciclo del agua

Instalaciones de Veolia en Torredembarra (Tarragona) - VEOLIA

TARRAGONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona) y Veolia han culminado el despliegue de un proyecto de digitalización del ciclo urbano del agua, que ha contado con una inversión de 272.000 euros, informan en un comunicado conjunto este martes.

La actuación ha permitido reforzar el control y seguimiento del sistema hidráulico mediante la sectorización de la red en tres sectores independientes: els Munts, Clarà y les Dunes.

De este modo se facilita la localización y aislamiento de incidencias, y la detección de fugas en puntos concretos de la red, con lo que se disminuyen las pérdidas de agua.

En cada sector se han instalado caudalímetros, que permiten medir de forma continua el caudal de agua que circula por la red, lo que facilita el control de cada sector.

También se han instalado tres analizadores para monitorizar en tiempo real los principales parámetros del suministro, se han implantado 29 equipos de localización remota y se han renovado 250 contadores.