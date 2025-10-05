Torres (BBVA) espera conseguir el 60-70% del Sabadell con la OPA

Archivo - El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, durante una rueda de prensa, en el Auditorio Ciudad BBVA, a 30 de enero de 2025, en Madrid (España) - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del BBVA, Carlos Torres, confía en conseguir "entre el 60 y el 70%" de Banco Sabadell con la OPA y ha asegurado que llevan casi un tercio de las aceptaciones de las acciones depositadas en BBVA.

Lo ha explicado este domingo en entrevistas de 'El Periódico', 'La Vanguardia' y 'Ara' recogidas por Europa Press, a menos de una semana de que termine el plazo de aceptación de la OPA, tras 17 meses desde el anuncio de la operación, en mayo de 2024.

Torres ha dicho que una abrumadora mayoría de inversores le ha trasladado la intención de aceptar y ha destacado que el accionista del Sabadell David Martínez haya aceptado la oferta, aunque ha negado un pacto: "Lo que es bueno para el mayor accionista individual necesariamente es bueno para todos".

Ha afirmado que no tienen intención de rebajar la condición del 50% de apoyo para que la OPA tenga éxito, aunque analizarán la situación y el "consejo evaluará la decisión más conveniente".

Ha añadido que la operación es "muy atractiva para los accionistas" y también para los clientes, puesto que, según él, tendrán a su disposición una red de oficinas que será el doble de la actual y una red de cajeros de casi el triple.