Torró (PSOE) afirma que Sánchez es el "valor más importante" que el PSOE tiene actualmente

La secretaria de Organziación del PSOE, Rebeca Torró, en una rueda de prensa tras la Ejecutiva Federal en Ferraz. - EVA ERCOLANESE

BARCELONA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el "valor más importante" que tiene el partido actualmente, tras la compareciera este miércoles en el Congreso sobre los casos de presunta corrupción que rodean a la formación.

"Ha aplicado con valentía políticas públicas dirigidas a mejorar la vida de la gente; ha aportado 22,5 millones de trabajadores; somos el único país en Europa que va al frente del crecimiento económico, y es un ejemplo de políticas de defensa de los derechos humanos", ha dicho en una entrevista de 'RAC1' este jueves recogida por Europa Press.

Ha defendido que nadie en el partido tenía conocimiento de la corrupción y que las personas responden a sus comportamientos, "no el partido, que ha sido contundente".

Sobre el 'caso Plus Ultra', por el que se investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha remarcado que creen en su inocencia desde el principio, y ha criticado que se filtre información que "vulnera la intimidad" del exdirigente socialista.

Preguntada por su papel como secretaria de organización del PSOE, ha subrayado que, pese a llevar solo un año, volvería a asumir la responsabilidad: "El Partido Socialista va mucho más allá de casos que nos han avergonzado. Volvería a asumir el cargo porque no hay mayor orgullo que defender la honorabilidad de estas siglas".

CRÍTICAS AL PP

Torró ha asegurado que el PP no hubiera actuado como ellos si se hubieran encontrado con los mismos casos de corrupción: "Nosotros hemos echado a estas personas, ellos por desgracia tienen una corrupción estructural, están en una sede pagada con dinero en B. Hacen unas exigencias que ni ellos mismos cumplen".

Ha insistido en que desde el PSOE no conocían estos comportamientos, pero que han sido contundentes una vez lo hicieron, algo que ha "echado en falta" en los populares con casos similares.

"El problema del PP es que le vale todo para derrumbar un gobierno. A nosotros esto nos da más fuerza para continuar gobernando", ha sostenido.