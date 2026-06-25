Mínguez (PSOE) afirma que Sánchez "dio todas las explicaciones que se tienen que dar"

Archivo - La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, durante una rueda de prensa - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Congreso, Montse Mínguez, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "dio todas las explicaciones que se tienen que dar" en su comparecencia en el Congreso sobre los casos de presunta corrupción que rodean al PSOE.

Preguntada en una entrevista de La2Cat y Ràdio 4 este jueves por la petición de Junts de que Sánchez dé un paso al lado, Mínguez ha respondido que vale la pena seguir con la legislatura porque el Gobierno ha aprobado 67 leyes y "cada semana mejora la vida de los ciudadanos".

Ha defendido que el PSOE apartó a los investigados antes de que se conocieran las sentencias y que se han mejorado los sistemas internos para detectar casos de corrupción con antelación: "En el Partido Socialista, quién la hace la paga".

También se ha referido a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que no ha da por perdidos, y ha emplazado a los socios del PSOE en el Congreso a ponerse de acuerdo, pese a la proximidad de unas elecciones generales.

En relación al PP, ha acusado a su líder, Alberto Núñez Feijóo, de cruzar todas las líneas rojas porque "solo le gusta el insulto", en referencia al momento en el que habló del difunto padre del portavoz del PSOE, Patxi López, durante la comparecencia de Sánchez.

ZAPATERO

Sobre el 'caso Plus Ultra', por el que se investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Mínguez ha expresado "plena confianza" en el expresidente y ha reclamado respetar la presunción de inocencia.

Ha criticado las filtraciones sobre el caso y sobre Zapatero: "Estamos hartos de tantas filtraciones que solo se producen en una sola dirección. Se ha filtrado hasta su agenda y eso es un ataque a su intimidad".

Ha asegurado que la ciudadanía está viendo con estas causas la "doble velocidad de la justicia", ya que Zapatero en un mes ya ha declarado, mientras que sobre la investigación del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro nadie sabe nada, según ella.

Por último, ha asegurado no estar sorprendida por las palabras del expresidente Felipe González pidiendo elecciones, y ha añadido "la noticia sería que hable bien del Gobierno".