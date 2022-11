Tortolero (PSC) sobre reformar la malversación: "Veremos qué pasa con las enmiendas"

Avisa a Junqueras (ERC) de que el PSC no va a "mezclar carpetas" en la negociación de Presupuestos

BARCELONA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSC, Elia Tortolero, se ha emplazado a analizar las enmiendas que se presenten en el Congreso de los Diputados para impulsar una posible reforma de la malversación en el trámite parlamentario de la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos para derogar la sedición: "Veremos qué pasa con las enmiendas. Estamos a favor de que se actualice el Código Penal".

Lo ha dicho en una rueda de prensa este lunes, después de que ERC haya pedido abordar la reforma de la malversación y los comuns se hayan abierto a estudiarla en el marco de la derogación de la sedición y su sustitución por el delito de desórdenes públicos agravados.

"El PSC está a favor de la actualización del Código Penal. Celebramos que Pedro Sánchez haya cumplido este compromiso. Celebramos que la mesa de diálogo haya dado sus frutos", ha insistido, repreguntada por cuál es la posición de su partido sobre esa posible reforma y si, en concreto, están a favor de recuperar el redactado de 2014.

Precisamente, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha llamado este lunes a "revertir" la reforma que el PP introdujo en 2015 en el delito de malversación, para evitar que en los hechos del 1-O se aprecie este delito.

Tortolero ha reiterado que el PSC apoya actualizar el Código Penal por tres razones: cumplir el compromiso de investidura de Pedro Sánchez sobre eliminar la sedición; para impulsar cambios tras la "experiencia" de 2017 en Catalunya; y para homologar el Código Penal español a Europa.

NO MEZCLARÁN CARPETAS

Después de que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, vinculara la negociación de los Presupuestos catalanes a un compromiso del PSC con la reforma de la malversación, Tortolero ha instado a no "mezclar carpetas" y ha afirmado que no por ahora no hay ninguna negociación presupuestaria abierta con los socialistas.

"Estamos preocupados porque no sabemos en el Govern quién manda, si Aragonès o Junqueras. Por las últimas declaraciones, parece que sería el señor Junqueras", al que le ha pedido dejar atrás el resentimiento, en sus palabras, después de que el líder de ERC dijera que los socialistas aún deben demostrar compromiso contra la represión.

La portavoz socialista ha lamentado que en la reunión entre el PSC y el Govern el lunes pasado sobre el marco presupuestario solo les enseñaron "tres diapositivas" sin concretar ningún horizonte de trabajo, y ha acusado textualmente a Aragonès de tomarse con ligereza y pasividad la negociación de las cuentas.

También ha criticado que el Govern está afrontando las conversaciones sobre los Presupuestos con una "calculadora electoral" en la mano y ha reiterado que el PSC no está a favor ni de un referéndum ni de una amnistía.

DALMASES Y CANDIDATURAS MUNICIPALES

En cuanto a la postura que defenderá el PSC en la Mesa del Parlament sobre si sancionar al diputado Francesc de Dalmases (Junts) por incumplir el Código de Conducta, se ha remitido a la decisión que tome la Mesa y ha recordado que los socialistas votaron a favor del informe que consideraba una infracción leve el "acto de intimidación" del diputado contra una periodista.

También ha explicado que este sábado el PSC celebrará un Consejo Nacional en Badalona (Barcelona) para aprobar 140 candidaturas municipales para las elecciones de 2023, que se suman a las 86 ya avaladas; habrá dos consejos más para completar las listas municipales del PSC, en febrero y en abril.