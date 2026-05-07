Un total de 1.078 personas participan en la feria de empleo GiraFeina celebrada en Vic (Barcelona)

La feria de empleo GiraFeina en Vic (Barcelona) - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición de la feria de empleo GiraFeina, celebrada en el recinto ferial El Sucre de Vic (Barcelona), ha cerrado su jornada con 1.078 participantes, "consolidándose como un espacio clave para dinamizar el mercado laboral en la comarca", informa la Cámara de Barcelona en Osona en un comunicado este jueves.

Durante el evento se han llevado a cabo 2.726 entrevistas de trabajo entre empresas del territorio y personas en búsqueda activa de oportunidades laborales, gracias al formato de breves entrevistas, tipo 'speed dating', que facilita el contacto directo entre candidatos y empresas.

La iniciativa, que ha contado con la participación de 68 empresas, que han ofrecido 987 vacantes laborales, ha incluido diferentes espacios que complementan el Espai Empreses, el punto central de la feria donde las empresas entrevistan a los candidatos.

En el Espai Conferències se han organizado charlas sobre talento y empleo, y además había áreas de apoyo al empleo como Espai Orientafeina, Espai Intermediació Laboral, Espai Formació Ocupacional, Espai Autoocupació i Oportunitats per emprendre, Espai Accés a la Funció Pública y Espai Sensibilització Empresària, así como el nuevo Espai Coneix l'Empresa, en que han participado cerca de 30 empresas.

ARRAIGO PROFESIONAL

La primera teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Vic, Bet Piella, ha remarcado la importancia de retener y consolidar el talento de la comarca, favoreciendo el arraigo profesional en el territorio: "Queremos intentar que la juventud pueda hacer un relevo generacional con gente que quiere quedarse aquí ya que es una comarca de oportunidades".

Por su parte, el presidente de la Cámara de Barcelona en Osona, Josep Pujades, ha destacado la importancia de la GiraFeina como una iniciativa clave para conectar talento y empresa: "Es un espacio ideal para que las empresas conozcan la oferta local y las personas en busca de empleo tengan acceso directo a vacantes disponibles".