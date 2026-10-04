Un total de 12 carreteras cortadas en las provincias de Barcelona y Girona por las lluvias

?Las calles y los vecinos del barrio de Bellvitge en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona?, Catalunya, España)? durante el fin de semana de lluvias? en el litoral y prelitoral catalán la madrugada del 4 de octubre de 2026. Foto de archivo - LORENA SOPENA / Europa Press

BARCELONA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 12 carreteras se encuentran cortadas este domingo a las 9.30 horas debido al episodio de fuertes lluvias que comenzó este sábado por la tarde y se extenderá hasta las 14 horas de este domingo.

En concreto, en la provincia de Barcelona están cortadas la B-10 en Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià de Besòs; la B-500 en Tiana; la BV-1462 en Sant Cugat del Vallès; la C-1413a en Sentmenat y Papiol; la C-1415c en la Roca del Vallès; la C-16 en Sant Cugat del Vallès; la C-352 en Franqueses del Vallèsm, y la C-60 en la Roca del Vallès.

También han cortado en la provincia de Girona, la GI-552 en Riells y Viabrea (Girona), la GI-682 em Blanes (Girona), y la N-II en Maçanet de la Selva (Girona).

Los Bombers de la Generalitat han recibido 1.307 avisos en toda Catalunya por el temporal hasta las 9 horas de este domingo.

En concreto, han atendido 692 avisos en la Región Norte, 485 en la Región Sur, 123 en la Región Girona, 6 en la Región Centre, y 1 en la Región Ebre.