El Tour del Talento 2026 inicia su recorrido en Sant Boi (Barcelona) y destaca el "talento local"

El Tour del Talento 2026 de la Fundació Princesa de Giorna inicia su recorrido en Sant Boi (Barcelona) y destaca el "talento local". - FUNDACIÓ PRINCESA DE GIRONA

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

El Tour del Talento 2026, impulsado por la Fundación Princesa de Girona, ha iniciado este lunes su programación en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), en la que es la primera parada en la comarca del Baix Llobregat, y que también tendrá actividades en Gavà, Viladecans y Castelldefels para "poner en valor el talento local".

En declaraciones a la prensa, el director del Tour del Talento, Jordi Estruga, ha explicado que han preparado una agenda con más de 50 actividades en los 4 municipios, que abordaran temas como la orientación profesional, la gestión emocional, la salud y el deporte, la sostenibilidad y la inteligencia artificial (IA), entre otros.

La alcaldesa de Sant Boi y presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, ha asegurado que es un "orgullo" acoger la primera parada del Tour del Talento, y ha dicho textualmente que supone un importante reconocimiento a la apuesta del Ayuntamiento por las nuevas generaciones y por incorporar el talento joven en la construcción del municipio.

El inicio de la jornada ha sido en el Sant Boi InnovAction Lab, con la participación de Moret y los alcaldes Manu Reyes (Castelldefels), Olga Morales (Viladecans), Gemma Badia (Gavà) y el director general de la Fundación Princesa de Girona, Salvador Tasqué, entre otros, y a lo largo de este lunes también se han realizado actividades en los otros tres municipios.

OPORTUNIDADES DE FUTURO

Reyes ha afirmado que participar en el Tour permite conectar a los jóvenes de Castelldefels con "una red de oportunidades, referentes y experiencias transformadoras" y reforzar una apuesta compartida con otras ciudades por el talento, la formación y el futuro.

Morales ha explicado que Vildecans tiene como misión lograr el abandono escolar cero para 2030, por lo que el Tour del Talento "encaja muy bien" en la estrategia de crear oportunidades de futuro para los jóvenes de la población.

Badia ha subrayado que las ciudades tiene la responsabilidad de estar al frente y acompañar a los jóvenes en la construcción de su futuro en un contexto de gran complejidad social y económica, y ha destacado que Gavà impulsa un programa propio centrado en el emprendimiento, la formación, la cultura y el deporte.

EL TOUR SIGUE

El acto central del Tour se celebrará este martes en el polideportivo Parellada de Sant Boi, con el Princesa de Girona CongresFest, y por la tarde acogerá el acto de proclamación del Premio Princesa de Girona Social 2026, que estará presidido por el rey Felipe VI.

Tasqué ha afirmado que el objetivo del Tour es "movilizar el talento de los jóvenes y conectarlo entre sí y con oportunidades de futuro", y ha señalado la apuesta por la educación, la gestión emocional y la formación en IA.