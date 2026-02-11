Trabajadores de Akzo Nobel califican de "deslocalización encubierta" el ERE en El Prat (Barcelona)

Archivo - FILED - 24 October 2017, Saxony-Anhalt, Bitterfeld-Wolfen: A general view of the logo of Dutch paint and coating maker Akzo Nobel NV on the facade of it's office. Photo: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa - Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentra - Archivo

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Akzo Nobel en la planta de El Prat de Llobregat (Barcelona) ha calificado de "deslocalización encubierta" la decisión de la multinacional neerlandesa de aplicar un expediente de regulación de empleo (ERE) en esa fábrica, que afecta a 120 de los 200 empleados que operan en ella (176 en la parte productiva).

Así lo ha explicado en un comunicado este miércoles el Col·lectiu Ronda, tras una rueda de prensa en la que han participado las delegadas del sindicato CO.BAS en el comité de empresa, Sonia Quesada y Montse Abolafia, y el abogado Paco Pérez, quien está asesorando a la plantilla durante este proceso.

"Estamos ante un caso paradigmático de deslocalización y despidos sin otra causa que la voluntad de aumentar beneficios trasladando la producción a otras plantas, en este caso a Polonia, donde los costes laborales son menores", ha argumentado Pérez.

El comité vincula este ajuste de la plantilla a la voluntad de "actuar contra la acción sindical en un centro que ha conseguido condiciones salariales y laborales por encima de las que la empresa impone al resto de centros de trabajo en Catalunya".

La plantilla ha anunciado una nueva jornada de huelga y concentración a partir de las 10 horas de este viernes ante la sede del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, "coincidiendo con una nueva reunión del periodo de consultas".