Trabajadores de las bibliotecas de Barcelona en el interior de la biblioteca Gabriel García Márquez la mañana de este viernes. - CGT

BARCELONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de las bibliotecas municipales de Barcelona han ocupado la mañana de este viernes 8 bibliotecas de la ciudad para recordar que llevan 7 meses en huelga indefinida y para exigir al gobierno del alcalde Jaume Collboni que negocie con la plantilla.

Así lo han explicado fuentes del Comité de Empresa en un comunicado en el que han concretado que los centros ocupados son Sagrada Familia, Vapor Vell, Montserrat Abelló, Jaume Fusteer, Nou Barris, Can Fabra, García Márquez y la oficina del consorcio de bibliotecas en La Rambla.

El colectivo está en huelga desde mayo por la falta de entendimiento en la aplicación del nuevo convenio municipal.