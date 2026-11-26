Beatriz Osuna, Josep Monràs, Óscar Sierra y Esther Morillas durante el acto - DANIEL PORTES

BARCELONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundació Rivus, Consorci Besòs Tordera, Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) y The Coca-Cola Company han acordado impulsar un proyecto de restauración ambiental en el tramo del río Besòs donde la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Montornès del Vallès vierte sus aguas depuradas.

Se combinarán técnicas de bioingeniería y vegetación propia de los ecosistemas fluviales, para recuperar este espacio y mejorar la calidad del agua antes de que llegue al río, aplicando el conocimiento científico desarrollado por la fundación y el consorcio en el laboratorio Urban River Lab, y con financiación de Coca-Cola, informan los firmantes en un comunicado.

En el acto han participado el presidente de Fundació Rivus, Josep Monràs; el presidente del Consorci Besòs Tordera, Óscar Sierra; la VP Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de CCEP Iberia, Esther Morillas; la directora de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola España, Beatriz Osuna; el director de la planta de Barcelona de CCEP, Manel Mogollón, y la directora de Sostenibilidad de CCEP Iberia, Carmen Gómez-Acebo.