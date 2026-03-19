Trànsit impulsa la 12 edición de formación gratuita para reforzar la seguridad vial de motoristas

Archivo - Agentes de la unidad de Trànsit de Mossos d'Esquadra en uno de los controles que esta semana despliegan en carreteras catalanas dirigidos a motoristas - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de Trànsit (SCT) iniciará este sábado en Navarcles (Barcelona) un conjunto de 40 sesiones de formación gratuita para reforzar la seguridad vial de los motoristas, en el marco de la 12 edición de la 'Formació 3.0', dirigida a conductores de estos vehículos que quieran mejorar la técnica de conducción, informa en un comunicado este jueves.

La edición de este año contará con 40 sesiones de marzo a diciembre por todo Catalunya, principalmente en carreteras abiertas y con nuevas ubicaciones en las cuatro demarcaciones, así como un el programa Urban/Labour en vías urbanas, orientadas a usuarios de escúter con una decena de 10 sesiones en materia de seguridad vial laboral con una formación específica para empresas.

Esta formación, que cuenta con el apoyo y colaboración de los Mossos d'Esquadra, ha contado en los últimos 11 años con la participación de más de 7.000 usuarios de motocicleta, y en la del año pasado se batió el récord con 919 motoristas.