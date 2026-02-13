Trànsit inicia una campaña de controles de alcohol y drogas este fin de semana de Carnaval

Archivo - Control de los Mossos d'Esquadra - TRÀNSIT - Archivo

El Servei Català de Trànsit (SCT), junto con los Mossos d'Esquadra, ha iniciado este jueves hasta el próximo 18 de febrero, coincidiendo con la festividad de Carnaval, un dispositivo especial en las carreteras catalanas donde se desplegarán controles de alcohol y drogas de forma "intensiva".

Concretamente, se prevén 80 controles en vías interurbanas con la participación de 300 agentes de Mossos en todo el territorio catalán, especialmente en zonas con celebraciones destacadas de Carnaval como: Solsona, Torelló, Sitges, Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y Platja d'Aro (Girona), informa el SCT en un comunicado.

Por otro lado, se cortará la salida 30 de la C-32 (Sitges Centre) el sábado 14, domingo 15 y martes 17 de febrero (desde las 19 hasta las 00.00 horas) en ambos sentidos de la marcha, por lo que para acceder al municipio se recomienda coger la salida anterior de la autopista, la número 31 (Sitges Nord), o bien las posteriores.

Además, ante la celebración de Platja d'Aro y Palamós (Girona) este sábado, el SCT ha establecido como medida prevención para evitar retenciones la inversión de prioridad de las rotondas de la GI-662 (de les Ovelles) y de la GI-666 (de la Nàutica) de 15 a 17 horas de entrada la población y de 19 a 23 horas de salida.

Con estos controles, Trànsit prevé reducir víctimas mortales y heridos graves, garantizar la seguridad y fluidez de la movilidad, prevenir accidentes vinculados al consumo de alcohol y drogas y sensibilizar a los conductores sobre su riesgo.