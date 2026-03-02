Trànsit, Mossos y policías locales empiezan una campaña de vigilancia contra la velocidad excesiva

Señal que indica reducir la velocidad - TRÀNSIT

BARCELONA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de Trànsit (SCT), junto con Mossos d'Esquadra y policías locales de diversos municipios de Catalunya, despliegan desde este lunes hasta el 8 de marzo una campaña policial intensiva para evitar la velocidad excesiva en el ámbito interurbano de carreteras principales y secundarias, así como en la zona urbana de ciudades.

Para reforzar este control, Trànsit utilizará los radares remolque, una herramienta "clave" para pacificar las velocidades excesivas y prevenir los accidentes, ya que actualmente cuentan con 10 dispositivos, seis de los cuales se han incorporado este año, informa el SCT en un comunicado este lunes.

En la misma campaña del 2025 se impusieron 24.487 denuncias, 6 de las cuales fueron por la vía penal, lo que significa que se denunció a una media de casi 3.500 conductores cada día por exceso de velocidad.