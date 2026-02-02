Trànsit y Policías Locales impulsan una campaña para la seguridad de peatones en entornos urbanos

Archivo - Peatones cruzan un paso en Via Laietana de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de Trànsit (SCT), en colaboración con diversas Policías Locales de Catalunya, han impulsado una campaña policial y de vigilancia entre este lunes y el domingo 8 de febrero para reforzar la seguridad de los peatones en entornos urbanos y reducir infracciones de conducción que puedan ponerlos en peligro.

Se vigilarán conductas como no respetar los semáforos en rojo, no detenerse en los pasos de peatones o circular a velocidades inadecuadas en zonas pacificadas, y se vigilarán comportamientos no reglamentarios de los peatones, como cruzar fuera de zonas habilitadas o irrumpir en la calzada de forma insegura, informa el SCT en un comunicado.

En la última edición de esta campaña se registraron 1.975 denuncias, de las cuales 868 correspondían a conductas antirreglamentarias de peatones; otras 648 por no respetar semáforos y 459 por no detenerse ante los pasos de peatones.