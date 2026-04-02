Trànsit prevé que 560.000 coches salgan de Barcelona desde este jueves y regresen 590.000 el lunes

El director del SCT, Ramon Lamiel, explica la operación salida de Semana Santa - DAVID ZORRAKINO-EUROPA PRESS

BARCELONA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de Trànsit (SCT) prevé que unos 560.000 vehículos salgan del área metropolitana de Barcelona entre este jueves, el viernes y la mañana del sábado y que 590.000 regresen a partir del domingo y especialmente el lunes de Pascua, en el marco de la segunda fase del dispositivo de tráfico en carreteras catalanas por Semana Santa.

Lo ha explicado en declaraciones a los medios este jueves por la mañana el director del SCT, Ramon Lamiel, acompañado de la jefa de Mobilitat del Àrea de Trànsit de los Mossos d'Esquadra, la comisaria Mònica Luis, que conjuntamente han pedido a los conductores responsabilidad durante los trayectos para evitar accidentes y así lograr el objetivo de "0 víctimas" que Trànsit ha fijado.

Lamiel ha recordado que durante este "puente" la movilidad en carreteras será intensa tanto en el corredor litoral, donde la ciudadanía viaja a destinos de playa, así como en las vías de montaña hacia el norte de Catalunya.

Por su parte, Luis ha recordado que los Mossos tienen previsto desplegar 1.669 agentes en 1.039 controles que se encargarán de vigilar los principales factores de riesgo que inciden en la siniestralidad, como la velocidad, las conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas y el uso adecuado de los sistemas de seguridad pasiva.

En este sentido, además de 10 carros radares que actualmente están ubicados en la AP-7, el SCT levantará su helicóptero para sobrevolar las principales carreteras que acumulan más retenciones (A-2, A-7, AP-7 Nord, AP-7 Sud, B-20, B-30, C-14, C-16, C-17, C-31 Nord, C-32 Nord, C-32 Sud, C-33, C-58, N-II, entre otras), conjuntamente con los Mossos para detectar posibles infracciones.

CARRILES ADICIONALES

A partir de este jueves durante todo el día y el viernes hasta las 15, se instalarán dos carriles adicionales de salida en la AP-7: uno entre Montornès del Vallès y Sils (53 kilómetros directos a Girona) y otro en el tramo entre Martorell y Banyeres del Penedès (43 kilómetros hacia Tarragona).

En cuanto a la vuelta, el domingo y el lunes durante todo el día habrá dos carriles adicionales de regreso a Barcelona en la AP-7: en el tramo sur, entre Vilafranca y Molins de Rei (B-23) y en el tramo norte, entre Sant Celoni y Montornès del Vallès.

Además, también instalará un carril adicional de regreso en Barcelona en la C-32 norte / B-20 entre Sant Andreu de Llavaneres y Montgat.

Lamiel ha recordado que, en estos tramos con carriles adicionales, la velocidad máxima para turismos y motocicletas estará limitada a 100 km/h, cuya restricción se suma a la de los vehículos pesados, que no podrán circular por la AP-7 entre L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) y Maçanet de la Selva (Girona).

De hecho, en referencia a los camiones, Lamiel ha recordado que durante este jueves tienen prohibido circular por vías de alta capacidad entre las 15 y las 22, y durante todo el día de este viernes.

2 ACCIDENTES LEVES ESTE JUEVES

Hasta las 12.00 horas de este jueves, Lamiel ha explicado que se han producido dos accidentes en la AP-7, si bien ha remarcado que no han sido graves y nadie ha resultado herido, pero ha pedido prudencia de cara a la salida dentro de unas horas porque la afluencia de coches será mayor.

Concretamente, ha hablado del tramo de autopista en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), concretamente de los kilómetros 180 al 185 y 190, donde la configuración de la vía provoca "frenazos y posibles colisiones por alcance".