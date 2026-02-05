Trànsit vuelve a cortar la AP-7 tras detectar 2 autocares que no respetaron las limitaciones

Vehículos circulan por la AP-7 que ha sufrido cortes tras el accidente de tren entre las estaciones de Sant Sadurní d’Anoia y Gelida, a 22 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha vuelto a cortar este jueves la AP-7 en sentido sur entre Martorell y Gelida (Barcelona) tras detectar dos autocares que no respetaron las limitaciones de circulación establecidas, después de que este miércoles se habilitara un carril para buses interurbanos y de servicio alternativo de Renfe.

Así, por "motivos de seguridad de la obra y seguridad vial", Trànsit ha cortado la autopista desde las 6.00 horas de este jueves, ya que los dos vehículos mencionados no respetaron las indicaciones y llegaron hasta el punto donde se está realizando las obras para reparar el talud dañado tras el accidente de Rodalies, informa el SCT en un comunicado.

La medida establecía que solo los vehículos autorizados podían circular por el carril y lo tenían que hacer a 80 km/h, si bien antes de alcanzar el punto de obras, debían desviarse por las vías alternativas.