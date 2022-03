TransPerfect facturó más de 1.000 millones de dólares en 2021 por primera vez

Incorpora 350 empleados en Barcelona y considera a España como su "eje estratégico" europeo

BARCELONA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La multinacional estadounidense TransPerfect facturó el año pasado 1.100 millones de dólares (970 millones de euros), un 31% más que el año anterior, con lo que supera por primera vez los mil millones y acumula 29 años seguidos en crecimiento de ingresos.

Las ventas totales crecieron en el último trimestre un 33% respecto al mismo periodo de 2020, añadiendo más de 73 millones de euros en ingresos directos, informa este lunes la firma de servicios lingüísticos y soluciones tecnológicas en un comunicado.

El presidente y CEO de TransPerfect, Phil Shawe, ha vinculado el crecimiento de ingresos al objetivo de añadir cada vez más valor a los negocios de sus clientes: "Estamos muy orgullosos de ser la primera compañía de nuestro sector en alcanzar la meta del billón de dólares en facturación anual".

El grupo global --incluye más de 30 compañías individuales-- ha destacado que "el aumento de 231 millones de euros absolutos ha sido fruto de una combinación de crecimiento orgánico y transacciones estratégicas" completadas en 2021.

Entre estas transacciones se incluye Semantix (líder de mercado de servicios lingüísticos en los países nórdicos), Webcertain (proveedor especializado en marketing digital y publicidad a escala global), Skilltelligence (que optimiza datos para sistemas de IA) y LMK Clinical Research (que expande los servicios TMF y la oferta de formación de TransPerfect Life Sciences).

En 2021, más de 500 nuevos clientes acudieron a las soluciones de GlobalLink sobre gestión de contenidos multilingües e iniciativas digitales; y también crecieron las soluciones de traducción automática neural impulsadas por la IA (los ingresos totales aumentaron un 38%).

EXPANSIÓN GEOGRÁFICA

La oficina de Barcelona (desde donde dan servicio a toda la región europea) es la que tiene más empleados de la compañía en el mundo y donde se han incorporado 350 nuevos trabajadores, y la firma ha crecido un 25% en España, donde "consolida su apuesta por el país como eje estratégico para la compañía".

La combinación de transacciones y aperturas de oficinas ha expandido la presencia local en 12 ciudades más, incluidas Estambul, Delhi, York y siete nuevas localizaciones en los países nórdicos.

En cuanto a los objetivos en filantropía, "la compañía y sus empleados han colaborado para proveer donaciones significativas y contribuciones" a Girls Who Code, The V Foundation for Cancer Research, CFES Brilliant Pathways, CLEAR Global, Athlete Ally, Bottom Line, AFANOC, Toys for Tots, entre otras causas.