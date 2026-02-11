El transporte público del área de Barcelona bate "récord" con más de 800 millones de viajes en 2025

Archivo - Una mujer valida una T-metropolitana en el lector de un autobús. - AMB - Archivo

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

El transporte público del área metropolitana de Barcelona ha batido un "nuevo récord histórico" al superar los 800 millones de viajeros en 2025, un 2,65% más que en 2024.

El transporte con más viajeros vuelve a ser el Metro, con 479,91 millones de validaciones, un 2,4% más que el año anterior, seguido por el autobús metropolitano, con 338,51 millones, un 3% más, indica el AMB en un comunicado este miércoles.

El vicepresidente de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad del AMB, Carlos Cordón, ha defendido que los resultados de 2025 confirman que el transporte público metropolitano "está consolidando un fuerte crecimiento de demanda" y ha destacado el impulso del autobús.

"Como servicio vertebrador de la movilidad diaria, ha experimentado incrementos muy importantes en el número de usuarios, consolidándose como una alternativa eficiente, sostenible y adaptada a las necesidades de la metrópolis", ha sostenido Cordón.

Asimismo, ha afirmado que desde el AMB son "conscientes de que aún hay retos por delante", por lo que seguirán trabajando en su compromiso por garantizar que la movilidad colectiva no sólo sea una opción viable, sino la primera alternativa para los desplazamientos cotidianos de las personas hacen vida en la metrópolis, textualmente.

AUTOBÚS

Entre los datos de 2025, destaca el incremento de usuarios del servicio de autobús de gestión indirecta, prestado por el AMB a través de operadores privados, que ha crecido un 7,28% respecto al año 2024, llegando a 121,58 millones de viajeros.

El mes con más usuarios en este tipo de buses fue octubre, con 11,44 millones de viajeros, que supuso una media en días laborables de 431.265 personas al día, de 220.431 en sábado desciende y de 159.739 en festivos.

Por otro lado, la red de autobuses de altas prestaciones, AMB Metrobús y AMB Bus Exprés, recaudaron más de un tercio de la demanda diurna con 41 millones de viajeros, siendo la M19 y la M12 las líneas con más demanda en el Barcelonès Nord y L'Hospitalet de Llobregat, con 4,7 millones de usuarios cada una.

Los viajes en Nitbus también se han incrementado, en este caso un 8,4%, siendo la N2 la línea con mayor demanda en el ámbito del Barcelonès, con casi 1 millón de viajeros, y la N14 en Baix Llobregat, con 0,5 millones.

TERRITORIOS

Por territorios, el sur del Baix Llobregat acogió el 22,84% de toda la demanda de autobús metropolitano de gestión indirecta, un 9,4% más que el año anterior, con 27,76 millones de viajes, mientras que el norte representó el 12,92% con 15,71 millones, un 13% más.

El Barcelonès Nord tuvo la mayor porcentaje de demanda de autobús metropolitano de gestión indirecta, con un 45,01% del total y 54,72 millones de viajeros, 2,5 más que en 2024, mientras que L'Hospitalet supuso el 13,38% del total, con 16,27 millones, un 5% más.

RODALIES

El AMB sigue manteniendo el refuerzo de 19 buses en los ámbitos de su competencia donde no existe alternativa ferroviaria o de Metro, como consecuencia de las incidencias del servicio de Rodalies, para garantizar el derecho a la movilidad de la ciudadanía.

"Estos refuerzos responden a la voluntad de apoyar, garantizar el derecho a la movilidad y minimizar las afectaciones a las personas en unas jornadas con importantes dificultades", ha recordado Cordón.