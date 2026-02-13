Archivo - Transportes aprueba el estudio para mejorar el enlace entre la R7 y R4 en Cerdanyola (Barcelona) - GOBIERNO - Archivo

BARCELONA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado definitivamente el estudio informativo para mejorar el enlace de la R7 con la R4 de Rodalies en Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

La actuación consiste en el diseño de una remodelación de la actual conexión ferroviaria de ambas líneas para materializar un enlace a distinto nivel (salto de carnero) que elimine el cizallamiento (cruce de otra vía al mismo nivel) existente en la actualidad, informa el Ministerio en un comunicado.

En la actualidad, esta conexión se realiza a nivel, por lo que hay trenes que se dirigen a la estación de Cerdanyola Universitat que deben ocupar la vía de sentido contrario de la R4 para acceder al ramal de vía única que llega hasta dicha estación.