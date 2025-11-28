Trapero aboga por endurecer penas en el tráfico de marihuana para lograr un efecto disuasorio

Plantación de marihuana desmantelada por los Mossos en Cambrils (Tarragona) - MOSSOS

BARCELONA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha abogado por "abrir el melón" relacionado con el castigo penal que se impone a delincuentes vinculados con el cultivo y tráfico de marihuana, cada vez más relacionados con el crimen organizado, por lo que ha abierto la puerta a un cambio en la legislación para endurecer penas en el Código Penal que tenga un efecto disuasorio sobre este tipo de actividad delictiva.

Así lo ha explicado en la inauguración de la jornada 'Marihuana y crimen organizado: retos y estrategias de respuesta', que se ha celebrado este viernes en Barcelona con el objetivo de debatir sobre este tema con mesas y ponencias de expertos jurídicos, del ámbito policial y del político.

Trapero ha reconocido que este fenómeno delincuencial cada vez se está expandiendo más y en Catalunya se ha afincado el crimen organizado porque está encontrando un rendimiento muy elevado, auspiciado, según él, porque la represión penal es baja o muy baja y se producen pocas consecuencas legales.

Además, ha señalado la "mirada ingenua" de la sociedad desde hace unos 15 años, cuando el negocio de la marihuana empezó a instalarse en el territorio catalán, ya que socialmente ha asimilado que no causa un grave efecto sobre la salud, según él.

SEGURIDAD Y CORRUPCIÓN

El director general de la policía también ha añadido que el incremento de esta tipología delictiva está teniendo efectos graves sobre la seguridad, ya que los grupos criminales están dejando otras actividades como los robos en domicilios para instalarse en la marihuana porque, según Trapero, "es más rentable y la pena es menor".

No obstante, también provoca efectos en el ámbito socioeconómico, ya que en diversos sectores de la sociedad se está entendiendo que es más rentable colaborar con grupos criminales, ya sea ayudando a montar la instalación eléctrica para defraudar el suministro o vigilando una nave de plantas de marihuana.

Por otro lado, Trapero ha señalado que el incremento del crimen organizado vinculado a la marihuana también ha producido un aumento de armas de fuego en la calle, para proteger las plantaciones y evitar los 'vuelcos' (asaltos de otras bandas que intentan robar la mercancía), pero también para repeler posibles intervenciones policiales.

Ante esta situación, Trapero ha afirmado que en Catalunya se continuará persiguiendo esta actividad con la mejora de la inteligencia policial, la cooperación entre diversos sectores, la mejora de procedimientos y el incremento de efectivos policiales: "No nos vamos a quedar de brazos cruzados", ha esgrimido.

DATOS DE 2024

En su intervención, Trapero ha ofrecido diversos datos de 2024 respecto a este fenómeno que reflejan que de 115 incidentes violentos, 80 fueron 'narco-asaltos' entre grupos que se robaban la droga, un 30% de ellos con presencia de armas de fuego y con dos homicidios.

En total, los mossos desmantelaron 444 plantaciones con cerca de 500.000 plantas intervenidas (6.000 kilos de marihuana), pero Trapero ha reconocido que a pesar de ser una buena noticia que el trabajo policial haya funcionado, también tiene su parte negativa porque hay "muchas plantas".

Además, ha dicho que de los 2.000 detenidos en 2024, 300 estaban vinculados al crimen organizado, y un 10% ingresó en prisión provisional (200 personas).

PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA

Trapero también ha indicado que la marihuana de ahora es diferente a la de hace años, ya que las plantas se han ido modificando para incrementar el porcentaje de THC, que actualmente supera el 20%.

"Provoca un daño grave en la salud pública. Hay un consumo muy alto y no tenemos que focalizarlo sobre una persona concreta, ya que acaba afectando a la salud pública", ha afirmado.