Trapero justifica que los Mossos usaran gas pimienta en octubre ante una "violencia generalizada"

BARCELONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Policía de la Generalitat, Josep Lluís Trapero, ha justificado que la Brigada Mòbil (BRIMO) de Mossos d'Esquadra usara gas OC (gas pimienta) en la concentración del 3 de octubre de 2025 contra el asalto a la Global Summud Flotilla porque hubo "violencia generalizada".

En la Comisión de Interior de este miércoles en el Parlament también ha comparecido la consellera de Interior, Núria Parlon, para valorar las actuaciones policiales del 2, 3, 4, 5 y 15 de octubre en las protestas por Palestina, y también las intervenciones policiales en junio en Montserrat por la visita del Rey y en las Festes de la Tardor de Sant Just Desvern (Barcelona) en octubre.

Sobre las manifestaciones en la capital catalana, Trapero ha afirmado que usaron el gas tras la petición del jefe de la BRIMO y con la autorización del Centre de Coordinacions Policials (CECOR), ante "lanzamientos masivos" de objetos contra la línea policial para sobrepasarla.

En cuanto a la manifestación del día 3, ha añadido que los Mossos tenían constancia de la llegada de grupos radicales y de posteriores acciones violentas, por lo que fue necesario emplear este recurso, además de la defensa (porra) en diversas ocasiones para dispersar a la masa.

Respecto al uso del gas, ha detallado que la actuación fue precedida por varios avisos acústicos advirtiendo de la necesidad de abandonar la zona, y ante la negativa de los manifestantes, un efectivo de la BRIMO roció el gas pimienta en un "ángulo elevado y a distancia", creando una nube de suspensión sobre la masa para dispersarla sin que impactara directamente en las personas.

Además, ha subrayado el nivel de violencia que encontraron los Mossos, porque se lanzaron objetos en diversos puntos del recorrido y la situación "fue escalando", ya que después se arrojaron artefactos caseros con líquido ácido y aluminio, que generan una explosión que pueden provocar lesiones graves, según Trapero.

