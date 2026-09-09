Trapero presenta su dimisión como director general de los Mossos d'Esquadra

Archivo - El director general de los Mossos Josep Lluís Trapero.- David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha presentado su dimisión este miércoles, según ha avanzado 'La Vanguardia' y ha podido confirmar Europa Press, y será sustituido por Ferran López.

Trapero fue nombrado como director general de la policía catalana en agosto de 2024 y, según ha informado la conselleria de Interior en un comunicado, deja el cargo por voluntad propia, tras dos años marcados por ámbitos como la lucha contra la multirreincidencia y casos como el de la infiltración de Mossos en asambleas de profesorado.

Trapero también fue Mayor de los Mossos d'Esquadra durante dos etapas: entre 2013 y 2017, y desde 2020 a 2021, dirigiendo a los Mossos durante el 1-0, por el que fue juzgado y absuleto.

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha agradecido a Trapero la tarea llevada a cabo durante estos dos años al frente de la policía así como su "vocación de servicio público".

Parlon presentará este miércoles en una rueda de prensa a las 10.30 horas a Ferran López como nuevo director general y a Silvia Catà como nueva comisaria jefe del cuerpo, en sustitución de Miquel Esquius, que se jubila.

LÓPEZ Y CATÀ

Ferran López es comisario del cuerpo de Mossos d'Esquadra y actualmente forma parte de la Prefectura, al frente de la delegación de la policía catalana en Madrid.

Ingresó en los Mossos d'Esquadra en el año 1989 y ejerció como comisario jefe de los Mossos entre 2017 y 2018.

Por su parte, Catà forma parte del cuerpo desde 1998 y ha desarrollado buena parte de su carrera en responsabilidades de mando territorial y seguridad ciudadana.

Desde el 1 de julio de 2023 es jefa de la Región Policial de Girona, responsabilidad que ha ejercido en la categoria de comisaria.