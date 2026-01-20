Trasladan a Salvador Illa a una habitación de planta y continúa "estable" y sin fiebre

Fachada del Hospital Vall d’Hebron, a 19 de enero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, continúa "estable" y sin fiebre y se le ha trasladado este martes a una habitación de planta, donde continuará su tratamiento según la pauta prescrita por el equipo médico.

En un comunicado, el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha informado ha informado de que el presidente ha pasado una buena noche, con una disminución significativa del dolor, y que su evolución es "favorable".

Illa, que ingresó el pasado sábado, sufre una osteomielitis púbica causada por una bacteria, el 'streptococcus dysgalactiae', que le ha mantenido hasta este martes en la unidad de cuidados intensivos (UCI).