Los trenes entre Sant Andreu y Montcada (Barcelona) circulan por una vía por 2 pequeños socavones

Archivo - Trenes sin servicio en la Estación de Francia de Barcelona, a 21 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Todas las líneas de Rodalies en Cataluña están suspendidas tras el descarrilamiento de un tren de la línea R4 de Rodalies este m - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de las líneas R2, R2 Nord y R11 de Rodalies circulan este jueves por una vía entre las estaciones de Sant Andreu y Montcada i Reixac (Barcelona) por dos pequeños socavones a la altura del barrio de Vallbona, causados por las tormentas de este miércoles.

Adif afirma que se han producido "dos arrastres de materiales y balasto" en la zona de Vallbona, lo que ha obligado a interrumpir la circulación de trenes esta mañana, mientras que desde las 13 horas ya se puede circular por una vía.

Técnicos de Adif trabajan para restablecer trafico en la otra vía y la compañía asegura que los dos agujeros "no han sido por las obras ni tiene nada que ver" con el incidente de finales de julio en las obras del soterramiento de la R2.