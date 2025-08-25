Los trenes de Tarragona a Salou-Port Aventura (Tarragona) no circularán durante las primeras horas

TARRAGONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de la línea R17 de Rodalies entre las estaciones de Tarragona y Salou-Port Aventura (Tarragona) no circularán durante las primeras horas de este lunes por "una cuestión operativa".

Está previsto que el primer tren salga "antes de las 10 horas" desde Tarragona y Renfe ha organizado un servicio alternativo por carretera hasta entonces, según han informado fuentes del operador a Europa Press.

Por otro lado, los trenes de la R4 con origen en Sant Vicenç de Calders (Tarragona) circulan con demoras que pueden superar los 30 minutos debido a las limitaciones de velocidad establecidas en un tramo de vía única por las obras que Adif ejecuta entre Sant Vicenç y Martorell Central (Barcelona).