Los trenes de todas las líneas de Rodalies circulan fuera de horario por una incidencia operativa

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de todas las líneas de Rodalies circulan fuera de su horario por una incidencia operativa desde este lunes a las 7.22 horas.

Renfe recomienda consultar las pantallas y monitores de las estaciones y pide disculpas por las molestias, informa Rodalies en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Esta semana hay previstas huelgas de maquinistas: martes y jueves hay servicios mínimos del 66% en horas punta y del 33% en horas valle y el miércoles, que hay convocada huelga general, habrá un 25% de servicios mínimos en horas punta y sin servicio en horas valle.