Tres carreteras afectadas por el incendio de la Bisbal (Girona)

Vista lejana del incendio en Cruïlles - Lorena Sopêna - Europa Press
GIRONA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -
El incendio de la Bisbal d'Empordà (Girona) obliga este sábado por la tarde a cortes en las carreteras C-66, GI-660 y GIV-6612, informa el Servei Català de Trànsit (SCT).
La C-66 está cortada de Palafrugell a Forallac, la GI-660 de la Bisbal d'Empordà a Calonge y la GIV-6612 de Llagostera a Calonge.
Además, está restringido el acceso al entorno de les Gavarres para peatones y vehículos de dos ruedas.