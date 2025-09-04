Tres detenidos y 600 móviles incautados en un dispositivo de los Mossos en Mataró (Barcelona)

Archivo - Recurso de una detención de los Mososs d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

BARCELONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a 3 personas y se han incautado de 600 teléfonos móviles este jueves en un dispositivo en Mataró (Barcelona), donde han realizado entradas y registros para desmantelar a un grupo criminal dedicado a la receptación de terminales sustraídos en España y Europa.

En un comunicado, el cuerpo policial ha informado de que el dispositivo ha permitido desmantelar dos "puntos neurálgicos" de receptación de teléfonos móviles y detener a los 3 principales miembros del grupo criminal.

Durante los registros, se han intervenido más de 600 móviles, una gran cantidad de material electrónico y 58.000 euros en efectivo.

La policía catalana ha explicado que esta investigación se enmarca en el 'Pla Kanpai', que tiene como objetivo atajar el problema de la multirreincidencia delictiva.

El objetivo del dispositivo era evitar que los ladrones pudiesen "colocar de manera ágil y rápida el material sustraído", y llega un mes después del 'caso Baltis', que supuso la desarticulación de diferentes facciones criminales que controlaban puntos de receptación de móviles en Barcelona.