Tres detenidos tras desmantelar un cultivo de 3.982 plantas de marihuana en La Febró (Tarragona)

Uno de los detenidos - MOSSOS D'ESQUADRA

TARRAGONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este miércoles en La Febró (Tarragona) a tres hombres de 18, 32 y 35 años como presuntos responsables de un cultivo de 3.982 plantas de marihuana que fue desmantelado en una zona boscosa, informan en un comunicado este jueves.

El operativo policial se efectuó desde primera hora tras confirmar la existencia de la plantación, y a pesar de las dificultades del terreno, los agentes lograron localizarlo con un sistema de regadío formado por tuberías de plástico procedentes de una balsa impermeable de plástico.

A pocos metros había un campamento con diversas tiendas de campaña donde había alimentos, mochilas y diversos productos para el crecimiento de la marihuana; los Mossos mantienen abiertas las gestiones cerca del cultivo ante la posibilidad de que haya más, si bien los tres detenidos pasarán a disposición judicial en las próximas horas de este jueves.