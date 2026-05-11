Tres detenidos en La Jonquera (Girona) por ocultar más de 73 kilos de marihuana en un vehículo

Los 62 paquetes de marihuana intervenidos - POLICÍA NACIONAL

GIRONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detuvo el 25 de abril a 3 personas por ocultar 62 paquetes de marihuana, con un peso total de 73,38 kilos, en una furgoneta en La Jonquera (Girona), según ha informado este lunes en un comunicado.

La intervención se realizó cuando los agentes, que estaban realizando tareas de prevención en la localidad, observaron dos vehículos haciendo "maniobras evasivas" para evitar el control policial.

Cuando se acercaron, vieron a tres hombres entre los dos vehículos, un coche y una furgoneta, quienes, al detectar la presencia policial, huyeron con una "actitud muy nerviosa".

Después de detener a ambos vehículos, los agentes procedieron al registro de la furgoneta, que, en principio, solo transportaba muebles, pero, gracias al olor que desprendía, lograron localizar los 62 paquetes de marihuana en un doble fondo caleteado en el interior de toda la zona de carga.

La actuación finalizó con la detención de los tres hombres, que presentaban numerosos antecedentes, por un delito de tráfico de drogas.