Tres detenidos en Palau d'Anglesola (Lleida) por robar cable de cobre

LLEIDA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado miércoles a dos hombres y una mujer en Palau d'Anglesola (Lleida) por presuntamente robar cable de cobre del municipio simulando ser trabajadores de una empresa de mantenimiento, informan en un comunicado este viernes.

Los hechos sucedieron cerca de las 12.00 horas y, al llegar al lugar, los sospechosos explicaron que realizaban tareas de mantenimiento, pero los agentes encontraron en el vehículo herramientas propias para realizar este tipo de robos.

Ya en comisaría, realizaron las comprobaciones necesarias, y fueron arrestados y acusados de hurto, por lo que está previsto que pasen a disposición judicial este viernes por la mañana.