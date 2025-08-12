Tres detenidos por robar 2 cadenas de oro valoradas en 14.000 euros en Sant Martí (Barcelona)

Archivo - Recurso de una detención de los Mososs d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

BARCELONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a 3 hombres de 21, 22 y 23 años como presuntos autores de un delito de robo violento y lesiones leves e investigan a 2 personas más --un menor y una mujer de 24 años-- por el robo de dos cadenas de oro valoradas en 14.000 euros en el distrito de Sant Martí (Barcelona), informa el cuerpo policial en un comunicado este martes.

La investigación comenzó tras la denuncia de una pareja que se dedicaba a la compraventa de oro después de citarse el 21 de junio con un menor de edad para venderle dos cadenas.

Mientras realizaban la venta, aparecieron dos hombres que, tras rociarlos con gas pimienta, inmovilizarlos y agredirlos, les robaron las dos cadenas, además de un reloj, una pulsera y dinero en efectivo.

Durante la investigación, los Mossos concluyeron que el menor que se presentó como comprador estaba en realidad compinchado con los ahora detenidos, que no lo rociaron con gas pimienta ni lo agredieron, y a los que presuntamente les dio cobertura tras los hechos en el domicilio en el que residía junto a su hermano.

Dos de los detenidos son los presuntos autores materiales del robo, mientras que el tercero es el hermano del menor, que dijo ser el comprador para tratar de dificultar la investigación policial; la mujer está siendo investigada porque podría haber dado cobertura en la huída a los autores, por lo que no se descartan más detenciones.