Tres municipios catalanes superan los 41 grados este martes en la ola de calor

Una persona camina por las calles de la ciudad, a 17 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya - David Zorrakino - Europa Press

LLEIDA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tres municipios leridanos, Alcarràs, Lleida y Alfarràs, han superado este martes los 41 grados en plena ola de calor, con 41,4, 41,3 y 41,2, respectivamente, según datos del Meteocat recogidos por Europa Press.

Tras estos dos municipios, se sitúan Vilanova de Segrià, con 40,9; Seròs, con 40,7; Torres de Segre, con 40,5; Vallfogona de Balaguer (Lleida), con 40,4; Vinebre (Tarragona), con 40,3; El Canós, con 40,3 y Castellnou de Seana (Lleida), con 40,2.

Protecció Civil mantiene "al menos" hasta este miércoles la alerta por la ola de calor, que afecta sobre todo a gran parte de la mitad oeste de Catalunya, especialmente las comarcas de Ponent (Lleida).