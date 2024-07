Trias se despide del Ayuntamiento de Barcelona agradecido: "Hoy no os diré que os den"

BARCELONA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona y exalcalde, Xavier Trias, se ha despedido este viernes del pleno del Consistorio, del que deja de ser concejal, y ha dicho que lo hace agradecido por todos los años de trayectoria en política municipal: "Hoy no os diré que os den".

Trias ha hecho su discurso de despedida al finalizar el pleno tras un año desde que se presentó a las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023, en las que, pese a ganarlas, no pudo volver a gobernar, puesto que BComú y PP invistieron al socialista Jaume Collboni con sus votos.

"No tiene sentido mi continuidad. Tiene toda la lógica que me vaya. No se quiere ni se ha querido nuestra colaboración dentro del gobierno. Lo he intentado de todas las maneras", ha afirmado Trias, que ha reiterado que no tiene intención de volver a ser candidato en 2027.

