Trias (Junts) asegura que es el único que no pactará con Colau: "Los demás, id con cuidado"

Quiere ganar las elecciones pero no ve "tan fácil" ser alcalde

BARCELONA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Junts a la alcaldía de Barcelona, Xavier Trias, ha garantizado que será el único que no pactará con la alcaldesa y candidata de BComú a las elecciones municipales de mayo, Ada Colau: "El que seguro que no pactará con Colau seré yo, los demás, id con cuidado porque ya pasó en las últimas".

Lo ha dicho este martes en el ciclo de diálogos '22@ Futur', organizado por la asociación 22@NetworkBCN, en el que ha dialogado con el vicepresidente de la entidad, Miquel Trias, y ha contado con la presentación del presidente de la asociación, Enric Urreta.

Trias ha afirmado que quiere ganar las elecciones, pero también gobernar, lo que "no es tan fácil" porque no ve asegurado que los otros partidos le ofrezcan su apoyo para que pueda ser alcalde.

"No está asegurado ni mucho menos, pero creo que las cosas me van bastante bien para poder afirmar sin soberbia que podré ganar, pero no es seguro que pueda ser alcalde", ha afirmado.

"BARCELONA NO ESTÁ TAN MAL"

Así, ha insistido en que se presenta "para ganar, no para ser concejal: para ser alcalde", y quiere revertir la situación actual de la ciudad porque considera que la gente está enfadada y disgustada.

"Barcelona no está tan mal como se dice. Es injusto. Lo que pasa es que se deben tener las ideas claras de lo que queremos que sea Barcelona y donde queremos llevar Barcelona. Cuando no se tienen estas ideas claras, Barcelona tambalea", ha sostenido.

Aun así, ha criticado la situación actual de la limpieza y la seguridad: ve que "Barcelona está sucia" y ha alertado de la percepción de inseguridad, ante la que considera que debe haber un refuerzo de la Guardia Urbana y los Mossos y más colaboración entre ambos cuerpos.

En relación al ámbito de vivienda, ha apostado por ser "proactivos para la construcción", que se haga vivienda de alquiler a precio asequible y en colaboración con el sector privado; y cree que debe haber un gran pacto en el Ayuntamiento que defina las políticas de vivienda para los próximos 40 años.

TURISMO "CINCO ESTRELLAS" Y AEROPUERTO

También ha defendido la creación de actividad económica como la manera de progresar y lo ha ejemplificado con el turismo, que quiere que sea "de calidad, de cinco estrellas", con un turismo de congresos, cultural y de familias que genere empleos.

Preguntado por la ampliación del Aeropuerto Barcelona-El Prat, ha pedido "sentido común", y ha considerado que Aena debe tener las cosas claras y tomar las decisiones hablando con los alcaldes de El Prat y de Barcelona, y también con la presidencia del Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

EL "ÉXITO" DEL 22@

Trias ha erigido el distrito tecnológico 22@ del Poblenou como un éxito que considera que se debe consolidar garantizando la colaboración público-privada y, en ese sentido, ha criticado que el actual Ayuntamiento "crea una situación de contraposición de unos contra otros" que ve perjudicial.

Aunque considera el 22@ "una magnífica idea", ha avisado de que comporta el peligro de que se convierta en una zona desértica por las noches, por lo que apuesta por convertirlo en un polo tecnológico que también cuente con vivienda.